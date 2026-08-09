Bitlis'te 60 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Bitlis Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde 60 çocuk sünnet ettirildi.



Sünnet ettirilen çocuklar için Mevlana Parkı'nda düzenlenen programa, çocuklar ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ'ın söyleşi gerçekleştirdiği programda ilahi sanatçısı Recep Arslan da sahne aldı.



Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümünü resmi programların yanı sıra konser, etkinlik ve çeşitli faaliyetlerle coşku içinde kutladıklarını söyledi.



Bitlis halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız delikanlılığa ilk adımlarını atmış oldular. Bu programda emeği geçen bütün çalışanlarımıza, zabıta kardeşlerime, polislerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinlikler birliğimizin, beraberliğimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün nişanesi. Bu çerçevede ailelerimizi de yürekten kutluyorum. Etkinliklere yoğun bir katılım var. Etkinlikler gerçekten yoğun şekilde geçiyor. Bu da şehrimizin birlikteliğinin güzelliğidir diye düşünüyorum. İnşallah her geçen yıl bir önceki yıldan daha güzel olacak."



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da 2019'da göreve geldikten sonra her yıl sünnet şöleni düzenlediklerini dile getirdi.



Bu yıl 60 çocuğun sünnet ettirildiğini ifade eden Tanğlay, "Dün Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümünü hep beraber kutladık. Bu şenliklerde birbirinden güzel yarışmalar, eğlenceler yer aldı. Dün aynı zamanda yemek yarışması yaptık. Rabbim sünnet olan çocuklarımızın bahtını açık etsin. Hastanede hepsini birebir ziyaret ettim ve bugün de sünnet düğünlerini yapmak istedik." dedi.



Sünnet olan çocuklara daha önce hediyelerin verildiğini anlatan Tanğlay, belediyede kayıtlı çocukların tamamına belirlenen miktarda harçlık verileceğini ve ödemelerin yarından itibaren belediyeden yapılacağını kaydetti.

