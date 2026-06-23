Bitlis'te ambulans ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Adilcevaz ilçesinden Tatvan'a giden B.Ç'nin kullandığı 13 AAE 917 plakalı ambulans, Ahlat Devlet Bahçeli Bulvarı Ovakışla Kavşağı'nda bekleyen G.Y.K'nin yönetimindeki 65 ADD 871 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki 2 acil tıp teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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