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        Bitlis'te ambulans ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bitlis'te ambulans ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Adilcevaz ilçesinden Tatvan'a giden B.Ç'nin kullandığı 13 AAE 917 plakalı ambulans, Ahlat Devlet Bahçeli Bulvarı Ovakışla Kavşağı'nda bekleyen G.Y.K'nin yönetimindeki 65 ADD 871 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ambulanstaki 2 acil tıp teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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