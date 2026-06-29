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        Bitlis'te arıcılık ve turizm sektöründeki gelişmeler konuşuldu

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Doğadan Gelen Bereket: Arıcılık ve Turizm" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Bitlis'te arıcılık ve turizm sektöründeki gelişmeler konuşuldu

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Doğadan Gelen Bereket: Arıcılık ve Turizm" programı gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilçenin balıyla bilinen bir yer olduğunu söyledi.

        Hizan balının bölge halkı için önemli bir ekonomik kaynak olduğunu belirten Elmastaş, "Propolis, arı sütü ve polen gibi ürünlerin üretimi de artırılmalı. Sadece bal üretip satmakla yetinmemeliyiz. Arıcılıkta farklı ürünlere yönelerek katma değeri artırmamız gerekiyor. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ana arı üretimi başta olmak üzere yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İlçe Belediye Başkanı Yahya Şam ise üniversitenin ilçeye önemli katkılarının olduğunu dile getirerek, "Rektörümüzün ilçemize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci de arıcıların yaşadığı sorunlara değinerek, yayla yollarının açılması, arı hastalıklarıyla mücadele ve konaklama gibi konularda destek beklediklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ile Öğretim Görevlisi Muhammet Yunus Uzun sunum yaptı, Öğretim Görevlisi Zeynep Asutay da "Arıcılıkta İnovatif Ürünler ve Api Turizm" konusunda bilgi verdi.

        Programa Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz, akademisyenler, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.

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