Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı

        Bitlis'te çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı

        Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Bitlis'te çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı

        Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği önünde kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçen 04 AAB 981 plakalı tır, seyir halindeki EB 6976 AH Türkmenistan plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vladimir Putin'den uyarı
        Vladimir Putin'den uyarı
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te hafızlığını tamamlayan 86 hafize icazet belgesi aldı
        Bitlis'te hafızlığını tamamlayan 86 hafize icazet belgesi aldı
        Bitlis'te 1950 metrelik tünelde trafik kazası tatbikatı yapıldı
        Bitlis'te 1950 metrelik tünelde trafik kazası tatbikatı yapıldı
        Hizan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hizan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Hizan'da köy yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor
        Hizan'da köy yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor
        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı