Bitlis'te çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı
Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği önünde kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçen 04 AAB 981 plakalı tır, seyir halindeki EB 6976 AH Türkmenistan plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
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