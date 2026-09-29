Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 56 AY 648 plakalı minibüs ile 65 ABN 394 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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