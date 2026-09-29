Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 56 AY 648 plakalı minibüs ile 65 ABN 394 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmaların ikinci etabına geçi...
        Bitlis'te tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmaların ikinci etabına geçi...
        Kalbinden yaralanan hasta Tatvan'da açık kalp ameliyatıyla hayata tutundu
        Kalbinden yaralanan hasta Tatvan'da açık kalp ameliyatıyla hayata tutundu
        Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'ndaki güzellikleri keşfetti
        Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'ndaki güzellikleri keşfetti
        Bitlis'ten Muş'a bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler
        Bitlis'ten Muş'a bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler
        Tatvan'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Tatvan'da dolu ve sağanak etkili oldu