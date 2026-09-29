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        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce 2022'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilen "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce 2022'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilen "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

        Ahlat Öğretmenevi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı"nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Ahmet Tan çalıştay raporunu sundu.

        Çalıştayda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bir şehrin sadece sokak ve caddelerinden değil, tarihten gelen yapıları ve kültürel değerleriyle de var olduğunu söyledi.

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        Bu çerçevede Bitlis ve Ahlat'ın, geleneksel taş işçiliğinin ve ustalığının zirve yaptığı merkezlerden olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "2022'de UNESCO marifetiyle Ahlat taş işçiliğinin tescillenmesi oldukça kıymetli. Ahlat, kümbetlerinden tutun köprülerine ve mezar taşlarına kadar muhteşem tarihsel sanat eserlerinin bulunduğu bir ilçemiz. Kıymeti her zaman biliniyordu ama geldiğimiz dönemde artık bu hususlar çok daha ön plana çıktı. Bunun profesyonel bir elle ve uzman görüşüyle kesinlikle çalışılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Valilik olarak üniversitemiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizle ciddi anlamda taş işçiliğine ve taş ustalığına değer veriyoruz."

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        Taşın ocaklardan çıkarılması, sanatsal değeri olacak şekilde işlenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Karakaya, "Bir ülkenin ve şehrin kültürel zenginliğini yaşatmak için yapılan en güzel işlerden biri, o şehrin mimarisine dokunmaktır. Çünkü yüzlerce, bazen de bin yılı aşan sürelerde taş işçiliğiyle gerçekleştirilen eserler gelecek nesillere aktarılabiliyor. Bizim de koruma gibi bir görevimiz var. Kamu, özel sektör ve vatandaş nezdinde eserleri gelecek nesillere aktarmak için bu bilinç içinde olmamız lazım." dedi.

        Bitlis'te restorasyonlar konusunda önemli mesafeler katettiklerini belirten Karakaya, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların kıymetli olduğunu, belediyelerin de ellerinden geldiğince destek verdiğini kaydetti.

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        Karakaya, "Restorasyon ve tanıtım çalışmalarıyla gelecek nesillere bu taş medeniyetini intikal ettirmek durumundayız. Burası taşın artık bir sanat eserine dönüştüğü çok kıymetli bir bölge. Taş işçiliğini geliştirmemiz ve meslek olarak gelecek nesillere aktarmamız için yapılacak çalışmalar var. Tarihi mekanların restorasyonları ve yeni binalar taş işçiliğiyle yapılmalı." diye konuştu.

        Fikir alışverişinde bulunulmasıyla devam eden çalıştaya, Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, taş ustaları, el sanatkarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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