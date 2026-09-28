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        Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'ndaki güzellikleri keşfetti

        Bitlis'te doğaseverlerdan oluşan 19 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezerek, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'ndaki güzellikleri keşfetti

        Bitlis'te doğaseverlerdan oluşan 19 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezerek, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.

        Rota Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlikte doğaseverler Tatvan ilçesinde bir araya geldi.

        Araçlarla söz konusu bölgeye giden doğaseverler, Nemrut Dağı'na tırmanarak zirve yaptıktan sonra kalderayı çevreleyen hatta yürüyüş yaptı.

        Kalderadaki güzellikleri keşfeden doğaverler, bölgedeki manzarayı fotoğraflayarak doğayla iç içe zaman geçirdi.

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