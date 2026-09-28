Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'ndaki güzellikleri keşfetti
Bitlis'te doğaseverlerdan oluşan 19 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezerek, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.
Bitlis'te doğaseverlerdan oluşan 19 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezerek, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.
Rota Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlikte doğaseverler Tatvan ilçesinde bir araya geldi.
Araçlarla söz konusu bölgeye giden doğaseverler, Nemrut Dağı'na tırmanarak zirve yaptıktan sonra kalderayı çevreleyen hatta yürüyüş yaptı.
Kalderadaki güzellikleri keşfeden doğaverler, bölgedeki manzarayı fotoğraflayarak doğayla iç içe zaman geçirdi.
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