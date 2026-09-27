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        Bitlis'ten Muş'a bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

        Yeşilay üyeleri ve bisiklet tutkunları, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinden Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'ne kadar yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Bitlis'ten Muş'a bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

        Yeşilay üyeleri ve bisiklet tutkunları, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinden Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'ne kadar yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdi.

        Nemrut Jeopark Spor Kulübü, Bitlis Yeşilay Şubesi, Muş Yeşilay Şubesi ve Muş Bisiklet Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında 50 bisikletçi, Van Gölü'nün Tatvan sahilinde bir araya geldi.

        Bisikletleriyle Tatvan'dan yola çıkan katılımcılar, yaklaşık 100 kilometrelik parkuru 8 saatte tamamlayarak Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'ne ulaştı.

        Katılımcılar, burada bir süre dinlendikten sonra "Sahada Mücadele Hayatta İrade" yazılı pankart açtı, Türk Kızılayın ikramının ardından halay çekti.

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        Yeşilay Bitlis Şubesi Başkanı Cevat Kaya, AA muhabirine, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

        Etkinliğin temel amacının bağımlılıkla ilgili farkındalığı artırmak olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelesini güçlendirmek, tam bağımsız nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Yol boyunca bisikletçilerimiz ve sporcularımız, Muşluların, yöre halkının ve çevredekilerin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Güzel karşılıklar bulduk. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Tüm öğrencilerimizi, halkımızı ve gençlerimizi etkinliklere katılmaya bekliyoruz."

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        Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyesi Benan Gür de Tatvan'dan Muş'a yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdiklerini ifade etti.

        Etkinliği sorunsuz tamamladıklarını dile getiren Gür, "Amacımız hep beraber aynı tempoda tarihi bir yolculuğa pedal çevirmek. Kimseyi geride bırakmadan, önde gitmeden, hep beraber ekipçe hareket ederek güzel bir etkinlik olmasını diliyorum." dedi.

        Katılımcılardan Erdoğan Özkılıç da etkinliğe katılmaktan ve farkındalık çalışmasına destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Etkinliğe, Muş Yeşilay Şube Başkanı Zülfi Gümüştekin ile Kızılay Muş Şube Başkanı Gülbey Gümüştekin de katıldı.

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