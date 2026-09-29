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        Bitlis'te tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmaların ikinci etabına geçildi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) geçen yıl başlatılan "Tarih Öncesi Çağlarda Bitlis İli Obsidyen Ocakları, Yol Güzergahları ve Konaklama Yerlerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında arazi çalışmalarının ikinci etabına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bitlis'te tarih öncesi dönemlere ilişkin araştırmaların ikinci etabına geçildi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) geçen yıl başlatılan "Tarih Öncesi Çağlarda Bitlis İli Obsidyen Ocakları, Yol Güzergahları ve Konaklama Yerlerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında arazi çalışmalarının ikinci etabına başlandı.

        BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje sorumlusu Doç. Dr. Yunus Çiftçi başkanlığındaki araştırma ekibi, ikinci etap çalışmalarını Tatvan ve Ahlat ilçeleri başta olmak üzere Nemrut Dağı ve çevresinde yürütüyor.

        Araştırmalarla bölgenin tarih öncesi dönemlerine ilişkin arkeolojik verilerin sistematik şekilde tespit edilmesi, belgelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

        Projeyle Nemrut ve Süphan dağlarındaki obsidyen kaynaklarının tarih öncesi topluluklar tarafından kullanım sürecinin ortaya konulması, Bitlis'in erken dönem insanlık tarihine ilişkin arkeolojik verilerin belirlenmesi, bölgenin tarih öncesi ticaret ve takas ağlarındaki konumunun araştırılması ve erken dönem insan faaliyetlerine ilişkin yerleşim izlerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

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        Geçen yıl Güroymak ilçesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında Nemrut Dağı ve çevresinde obsidyen kaynakları, üretim alanları ve yontma taş buluntuları tespit edildi.

        Bu buluntuların, bölgenin tarih öncesi dönemlerde insan toplulukları tarafından kullanılmış olabileceğine ilişkin önemli veriler sunduğu belirtildi.

        Özellikle Neolitik Çağ'a tarihlenen buluntuların değerlendirilmesiyle Nemrut obsidyeninin yerel ölçekteki kullanımının yanı sıra daha geniş coğrafyalardaki erken dönem değişim ve dolaşım ağlarındaki rolünün araştırılmasına imkan sağlayacak veriler elde edildi.

        Nemrut obsidyeninin Yakındoğu'daki çeşitli Neolitik Çağ yerleşimlerinde tespit edilmiş olmasının da bölgenin tarihöncesi ekonomik ve kültürel ilişkilerinin araştırılması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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        Bu yıl Nemrut Dağı merkezli Tatvan-Ahlat güzergahında yürütülecek çalışmalarda, obsidyen kaynakları ve üretim alanlarının yanı sıra tarihöncesi yerleşim alanları, olası konaklama noktaları, ulaşım güzergahları ve erken dönem insan faaliyetlerine ilişkin diğer arkeolojik veriler araştırılıyor.

        Araştırmalarda tespit edilen buluntuların konumlarının belirlenmesi, kayıt altına alınması ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesiyle bölgenin tarihöncesi dönemlerdeki kullanımına ilişkin daha kapsamlı bir veri seti oluşturulması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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