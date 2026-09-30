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        Hizan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Hizan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis’in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

        Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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