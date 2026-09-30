Hizan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 30.09.2026 - 15:55 Güncelleme:
Bitlis’in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
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