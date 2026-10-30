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        Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Panor mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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