Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 30.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Panor mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
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