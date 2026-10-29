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        Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonunda gerçekleştirilen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ile başladı. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz vermediğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızdan devraldığımız bu kutsal emaneti korumak, Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız yarınlara taşıma kararlılığımızın ifadesidir. Savunma sanayisinden teknolojiye, eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye kadar her alanda elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyarak güçlü ve büyük Türkiye idealimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşte en büyük güvencemiz, tarihinden ilham alan, millî ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, donanımlı ve özgüven sahibi gençlerimizdir. Cumhuriyetimizin geleceği sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizlere inanıyor, güveniyor ve Türkiye Yüzyılı’nı sizlerin azmi, gayreti ve başarılarıyla hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

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        Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından yine öğrencilerin hazırladığı sportif gösterilerle devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Kandemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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