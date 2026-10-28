Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Mete Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sonra erdi.
Kaymakam Öztürk, törenin ardından tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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