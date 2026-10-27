Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta ziyaret ve incelemeler

        Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta ziyaret ve incelemeler

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde cami ve taziye evi açılışına katıldı, köylerdeki çalışmaları inceledi, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta ziyaret ve incelemeler

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde cami ve taziye evi açılışına katıldı, köylerdeki çalışmaları inceledi, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

        Karakaya, beraberindeki Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Kaymakam Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz ve ilçe protokolüyle Yamaç köyü mezrasında yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve Taziye Evi'nin açılışını yaptı.

        Hayırseverlere teşekkür edilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Karakaya, ardından köyün içme suyu deposunda ve yollarında incelemelerde bulundu.

        Değirmenköy'de Şehit Abdurrahman Doğan'ın ailesini de ziyaret eden Karakaya ve beraberindekiler, aileyle bir süre görüştü. Heyet, köyde devam eden su kanalı çalışmalarını ve bakım ve onarımı yapılan su deposunu da inceledi.

        REKLAM

        Karakaya, Bağlar Mahallesi'nde restorasyon ve genişletme çalışmaları tamamlanan caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa da katıldı. Kurdele kesiminin ardından cami ibadete açıldı.

        Daha sonra Aile Destek Merkezi'ne gelen Karakaya, yürütülen faaliyetler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler hakkında bilgi aldı.

        İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Karakaya, bir bahçede gerçekleştirilen badem hasadına katıldı.

        Programının son bölümünde yapımı devam eden 16 derslikli Güroymak Ortaokulu inşaatını inceleyen Karakaya, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta 86 yıllık caddeye taş ustasının ismi verildi
        Ahlat'ta 86 yıllık caddeye taş ustasının ismi verildi
        BEÜ ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü...
        BEÜ ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü...
        Hizan'ın sonbahar güzellikleri doğa tutkunlarını ağırladı
        Hizan'ın sonbahar güzellikleri doğa tutkunlarını ağırladı
        Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi Bitlis, Türkiye'...
        Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi Bitlis, Türkiye'...
        Adilcevaz'da patates tarlalarında ekmek mücadelesi: Mevsimlik işçilerin zor...
        Adilcevaz'da patates tarlalarında ekmek mücadelesi: Mevsimlik işçilerin zor...
        Arin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi
        Arin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi