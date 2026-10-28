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        Bitlis'te meme kanserinde erken teşhis için farkındalık programı düzenlendi

        Bitlis'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Bitlis'te meme kanserinde erken teşhis için farkındalık programı düzenlendi

        Bitlis'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

        Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Hüsamettin Tarhan, birim sorumlusu Mehmet Kökel ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi personeli katıldı.

        Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin de yer aldığı programda, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısına katkısı ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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