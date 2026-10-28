Bitlis'te aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçti: 2 tutuklama

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Tatvan ilçe girişindeki polis uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan şüpheli araçta, eğitimli köpek eşliğinde arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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