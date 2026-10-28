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        Bitlis'te aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçti: 2 tutuklama

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Bitlis'te aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçti: 2 tutuklama

        BİTLİS’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Tatvan ilçe girişindeki polis uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan şüpheli araçta, eğitimli köpek eşliğinde arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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