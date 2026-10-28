Tatvan'da 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde gizlenmiş 5 parça halinde toplam 2 kilo 914 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.