Bitlis'te 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçedeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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