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        Ahlat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Ahlat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı.

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. "Bugün, milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla, heyecanla kutlamak üzere bir aradayız" diyerek sözlerine başlayan Kaymakam Kaya, "Hepinizi şahsım ve Ahlat Kaymakamlığımız adına saygı ve hürmetle selamlıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum. 29 Ekim, yalnızca bir yönetim biçiminin ilan edildiği tarih değil; bağımsızlığını büyük fedakârlıklarla kazanan bir milletin, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirlediğini bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Cumhuriyetimiz, Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışının devlet yönetiminde hayat bulduğu tarihî bir kazanımdır. Şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktası, kimsesizlerin kimsesi, irademizin zapt edilemez kalesi olan Cumhuriyet; bu topraklar üzerinde özgürce nefes alışımızın, adaletle hüküm sürüşümüzün ve yarınlarımıza güvenle bakışımızın yegane teminatıdır. O, tarihin akışına yön veren bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır. Bu büyük kazanımın anlamını kavramak için tarihimizin derinliklerine bakmak yeterlidir. Ahlat'ta Anadolu'yu yurt edinen irade, Söğüt'te devletleşen ülkü, Çanakkale'de vatanını savunan iman ve cesaret, Millî Mücadele'de bağımsızlığına sahip çıkan milletimizin azim ve kararlılığı tarihimizin birbirini tamamlayan halkalarını oluşturmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadele, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla millî iradenin kurumsal ifadesine kavuşmuş, 30 Ağustos 1922'de Büyük Zafer'le kesin sonuca ulaşmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tarihî bir dönüm noktasına ulaşmıştır" dedi.

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        Konuşmanın ardından kutlama programı öğrenciler tarafından yapılan oratoryo, Cumhuriyet Bayramı röportajları, okul korosunun seslendirdiği şarkılar, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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