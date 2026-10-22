Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı; rekolte beklentisi yüksek

BİTLİS'in 2 bin 400 rakımlı yaylalarında, geleneksel yöntemlerle üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Zengin bitki örtüsü ve endemik florasıyla öne çıkan kentte, bu yıl bal rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. Uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Bitlis kara kovan balı, yüksek prolin değeri ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, kentte yaklaşık 100 bin kara kovan bulunduğunu ve il genelinde 2 bin 200 civarında arıcının faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında ilkbahar aylarında bırakılan sepet kovanlarda üretilen kara kovan balı, havaların soğumasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı. Söğüt dallarından hazırlanan kovanların çevresi kil ve gübreyle sıvanarak, doğal üretime uygun hale getiriliyor. Arılar tarafından binlerce bitki türünden toplanan nektarla üretilen bal, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından ekim ayının sonu ile kasım ayında hasat ediliyor. Kendine özgü aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkan Bitlis kara kovan balı, kentteki tüketicilerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden de talep görüyor. Bölgenin zengin florasında yetişen kekik, geven ve çok sayıda endemik bitkinin balın karakteristik özelliklerine katkı sağladığı belirtiliyor.

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'2026 YILI HASADINA BAŞLADIK'

Bitlisli bal üreticisi Güven Güngördü, 2 bin 400 rakımlı yaylalarda baba mesleğini sürdürdüklerini belirterek, 2026 yılı kara kovan balı hasadına başladıklarını söyledi. Güngördü, "2026 yılı kara kovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis kara kovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Kara kovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz. Bölgenin zengin bitki örtüsü balın kalitesine de katkı sağlıyor. Biz dört kardeş olarak yıllardır arıcılık yapıyoruz ve kendi üretimlerimizi firmamız aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Daha önce ürettiğimiz ballarda çeşitli ödüller de aldık" dedi.

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BİTLİS'TE 100 BİN KARAKOVAN BULUNUYOR

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise kentte kara kovan balı hasat döneminin başladığını belirterek, üretimin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini söyledi. Bitlis'in 2 bin metreyi aşan yaylalarında üretilen kara kovan balının kalitesiyle öne çıktığını ifade eden Güngördü, kentte yaklaşık 100 bin kara kovan bulunduğunu ve il genelinde 2 bin 200 civarında arıcının faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bitlis'in kara kovan sayısı bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını kaydeden Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz kara kovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. İlimizde üretilen ballar, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor. Yaylalarımızın doğal yapısı, zengin bitki örtüsü ve temiz çevresi balımızın kalitesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

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DÜNYA LİDERLERİNE İKRAM EDİLDİ

Bitlis balının uluslararası alanda da tanındığını belirten Güngördü, Hizan ilçesinde üretilen kara kovan balının daha önce NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edildiğini söyledi. Kentte binlerce yıllık arıcılık geleneğinin sürdürüldüğünü ifade eden Güngördü, "Geleneksel yöntemlerle üretilen kara kovan balı hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtılması büyük önem taşıyor. Üreticilerin elde ettiği bal yerel pazarın yanı sıra, Türkiye'nin farklı illerindeki tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Kara kovan balı bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor" dedi.