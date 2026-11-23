Bitlis'te kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, kentin coğrafi yapısı ve iklim koşulları nedeniyle kış tedbirlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kış mevsiminin bölgede uzun sürdüğünü belirten Karakaya, alternatif güzergahların değerlendirilmesi, yol ve trafik işaretlemelerindeki eksikliklerin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarının etkin yürütülmesi için kurumlar arasında koordinasyon sağlandığını ifade etti.

Kış lastiği denetimlerinin artırılacağını, ilgili kurumların da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü bildiren Karakaya, şunları kaydetti:

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"Gerçekten hem coğrafyamız hem iklimimiz zor. Dolayısıyla iyi koordine olursak ancak arzu ettiğimiz hizmeti verebiliriz. Binlerce kilometre yolu açmamız gerekiyor. Herhangi bir trafik kazası ya da doğal afet durumunda personelimizin güvenliği de en ön sırada. Bu güvenliği sağlayarak olaylara müdahale etmemiz lazım çünkü bir kazadan sonra tekrar bir kaza olmasını ya da bir afetten sonra tekrar bir afet olmasını kesinlikle isteyemeyiz. Dolayısıyla bu da profesyonel bir yaklaşım gerektirir."

Karla mücadele çalışmalarında görev alan personele teşekkür eden Karakaya, hazırlıkların titizlikle yürütülmesinin önemini vurguladı.

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Toplantıda kurum yöneticileri tarafından yapılan sunumların ardından kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.