Söz konusu bölgede sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil de şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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