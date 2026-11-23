ŞENER TOKTAŞ - ORHAN ALCA - İstanbul'dan Bitlis'in Hizan ilçesine öğretmen olarak atanan Aleyna Aydıner, kışın çetin geçtiği yaklaşık 2 bin rakımlı köyde sınıftaki 4 öğrencisinin geleceğine ışık tutuyor.

İstanbullu Aydıner, Milli Eğitim Bakanlığınca 2 yıl önce ilçeye 62 kilometre uzaklıktaki Ballı Köyü İlkokuluna müdür yetkili öğretmen olarak atandı.

Burada yaklaşık 1,5 yıl görev yapan Aydıner, 6 ay önce Yoğurtlu Köyü İlkokuluna geçti.

Dağın yamacında bulunan tek derslikli okulda göreve başlayan Aydıner, birinci sınıf öğrencileri Birgül Yaman ve Gamze Karabaş ile ikinci sınıf öğrencileri Hasan Hüseyin Yaman ve Muhammed Yaman'ın iyi bir eğitim alması için çaba gösteriyor.

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Okulun idari ve günlük işlerini de yürüten Aydıner, zeka oyunları, yaratıcı drama ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye çalışıyor.

Havanın soğumasıyla öğrencilerinden önce okula gelerek kırdığı odunlarla sobayı yakan Aydıner, ısıttığı sınıfta karşıladığı öğrencileriyle yakından ilgileniyor.

Öğrencileri için okulu daha cazip hale getirmeye çalışan fedakar öğretmen, köylülerden temin ettiği sütü de sobada kaynatarak çocuklara ikram ediyor.

Aydıner, AA muhabirine, atanmadan önce özel bir okulun atölye ve kurslarda eğitim verdiğini, şimdi ise deneyimlerini köy okuluna taşıdığını söyledi.

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Derslerinde çocuklara zeka oyunlarını ve yaratıcı dramayı kullandığını belirten Aydıner, "İstanbul'dan geldikten sonra burası benim için coğrafya olarak yorucu ve zorlu olabiliyor. Onlar benden, ben onlardan öğreniyorum. İlk defa köylülerle tandır ekmeği yaptım, keçileri sevdim. Sobayı burada gördüm. Burada soba yakıyoruz. Tek gayemiz çocuklara umut olabilmek, köylerinin dışında farklı ve ufuklarını açabilecekleri yerler olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

- "Birlikte güzel bir anı biriktiriyoruz"

Köydeki çocukların yaratıcılığının kendisini etkilediğini anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"Kışlar çok sert geçiyor. Buraya ulaşımım da biraz sıkıntılı oluyor. Yollarda kala kala, çamura bata çıka geliyoruz. Gerçekten yorucu ama geldikten sonra odun kırıp sobamızı yakıyoruz, okulumuzu ısıtıyoruz ve sınıfı eğitime hazır hale getiriyorum. Bu şekilde ısınıp çocuklarla devam ediyoruz. Köy öğretmenliğinin zorlukları var. Okuldaki 4 öğrencimizle etkinliklere ve projelerin hepsine katılmaya çalışıyoruz. Onların diğer okullardaki gibi eğitim görmelerini sağlıyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Dört öğrencimizle mutlu şekilde köyümüzde eğitim öğretime devam ediyoruz. Bazen köylüler süt ve ceviz getiriyor. Çocuklar da ellerinde elmalarla okula geliyor. Bu elmalardan onlara turta yapıyorum. Birlikte güzel bir anı biriktiriyoruz."

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Köy öğretmenlerinin yanı sıra bu coğrafyada yaşayan çocukların da çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getiren Aydıner, "Bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz ve o gözlerindeki ışık hiç sönmesin, farklı ufuklar keşfedebilsinler diye bu yolda birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Birgül Yaman da öğretmeni Aydıner'i çok sevdiklerini belirterek, "Öğretmenimiz biz okula gelmeden soba yakarak sınıfı ısıtıyor. Okula geldiğimizde ısınıp derse başlıyoruz. Öğretmenimiz bugün bize süt ikram etti ve sıcacık içtik." dedi.