Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinesinde Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan yarışmada öğrenciler hünerlerini sergiledi. Yarışmada Güroymak Şehit Er Fevzi Güngör Ortaokulu öğrencisi Abdulmenav Olğun birinci, Mardin Kızıltepe İnkılap Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman El-Abo ikinci, ​Diyarbakır Kayapınar Taban Canaydın Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yaşar da üçüncü oldu. Yarışmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selman Ekici, öğretmen ve öğrenciler izledi.

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