Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

        Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

        Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

        Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi.


        Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinesinde Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan yarışmada öğrenciler hünerlerini sergiledi.


        Yarışmada Güroymak Şehit Er Fevzi Güngör Ortaokulu öğrencisi Abdulmenav Olğun birinci, Mardin Kızıltepe İnkılap Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman El-Abo ikinci, ​Diyarbakır Kayapınar Taban Canaydın Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yaşar da üçüncü oldu.


        Yarışmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selman Ekici, öğretmen ve öğrenciler izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Tatvan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı
        Tatvan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı
        Tatvanlı öğrencilerden Van Gölü sahilinde çevre temizliği
        Tatvanlı öğrencilerden Van Gölü sahilinde çevre temizliği
        Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te yakıt tankerinin içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te yakıt tankerinin içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
        Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı
        Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı
        Bitlis'te nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Bitlis'te nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi