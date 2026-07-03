Bitlis'te Nemrut Kalderası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda tespit edilen kaçak yapılar yıkıldı.



İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Nemrut Kalderası'ndaki kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Bölgenin doğal dokusunun korunması, ekolojik dengenin muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapılar kontrollü şekilde iş makinesiyle yıkıldı.



