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        Van Gölü'nde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi polis ekiplerince kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Van Gölü'nde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi polis ekiplerince kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünden zodyak botla Van Gölü'ne açılan 4 yetişkin ve 3 çocuğun mahsur kaldığı ihbarı alındı.

        Bunun üzerine vatandaşların kurtarılması için İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kısa sürede mahsur kalanlara ulaşan ekipler, bottaki 7 kişiyi güvenli şekilde tahliye ederek Tatvan Polis Kampı yerleşkesindeki iskeleye getirdi.

        Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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