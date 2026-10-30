Bitlis'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Tatvan Devlet Hastanesine, 3'ü ise Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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