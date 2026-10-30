Nemrut Kalderası beyaza büründü

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Dün gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'na da mevsimin ilk karı düştü. Dağların, krater gölünün çevresinin ve yüksek kesimlerin beyaza büründüğü bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

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