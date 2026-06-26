Bitlis'te özel eğitimle down sendromlu öğrencilerin becerileri geliştiriliyor

Bitlis Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulunda down sendromlu öğrenciler, katıldıkları el sanatları etkinliklerinde hem becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha aktif katılma imkanı buluyor.



Okul yönetimi ve öğretmenler, eğitim gören down sendromlu öğrencilerin ilgi alanlarına göre planladığı çeşitli el sanatları etkinliklerini ve atölye çalışmalarını yıl boyunca düzenliyor.



Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde atölyede ahşap boyama, kesme yapıştırma, kokulu taş, mum, süs eşyası hazırlama ve geri dönüşüm malzemelerinden tasarım yapma gibi etkinliklere katılıyor.



Atölyelerde bir araya gelen özel öğrenciler, hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönlerini geliştiriyor.



Okulun el sanatları öğretmeni Elif Pınar Yeşil, AA muhabirine, okulda otizm, zihinsel engelli ve down sendromlu öğrencilerin bulunduğunu söyledi.



Atölyede öğrencilerin bilişsel ve motor becerilerini destekleyici çalışmalar yaptıklarını anlatan Yeşil, "Down sendromlu çocuklarla el göz koordinasyonu ile kas geliştirici çalışmalar yapmaktayız. Bunlar sergilerde, mezuniyetlerde, Engelliler Haftası'nda ve kermeste sergilemektedir. Diğer öğretmenlerimizle atölyelerde çocuklarımızı destekleyici çalışmalar yapıyoruz, el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.



Sergilerde çocuklarının yaptığı çalışmaları gören ailelerin mutlu olduğunu ifade eden Yeşil, velilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.



Okulun özel eğitim öğretmeni Murat Elçi de okulda çocukların öz bakım, dil, motor, akademik ve bilişsel becerilerini destekleyen çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Çocuklar okula başladığında seviyelerini değerlendirerek bireyselleştirilmiş eğitim planlarını hazırladıklarını dile getiren Elçi, "Yıl boyunca bu programa bağlı olarak çocuklarımızı destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımız çocukların öz bakım becerilerini destekleyici çalışmalar yapmamızı söylüyor. Bu amaçla dil ve motor becerilerini desteklemek için uygulama odamızı aktif kullanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akademik becerilerini sağlayabilecek yeterliliğe ve olgunluğa eriştiklerinde de çocuklarımıza gerekli yönlendirmeleri yaparak meslek okullarına gitmelerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

