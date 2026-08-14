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        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Bitlis'te şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.

        Aramada, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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