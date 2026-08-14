Bitlis'te şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

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