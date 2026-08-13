Hizan'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için kapanış ve ödül programı düzenlendi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış ve ödül programı düzenlendi.

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