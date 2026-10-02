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        Bitlis'te sis etkili oldu

        Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Bitlis'te sis etkili oldu

        Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.

        Bitlis'te dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

        Kentte etkisini sürdüren soğuk nedeniyle Rahva bölgesinde sis oluştu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Rahva'daki Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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