Bitlis'te sis etkili oldu
Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.
Giriş: 02.10.2026 - 16:02 Güncelleme:
Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.
Bitlis'te dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.
Kentte etkisini sürdüren soğuk nedeniyle Rahva bölgesinde sis oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Rahva'daki Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.
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