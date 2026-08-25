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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen programda konuştu: (1)

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü, Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darülislam haline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen programda konuştu: (1)

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü, Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darülislam haline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, bazı siyasi partilerin genel başkanlarını, Okçular Vakfının mensuplarını ve katılımcıları selamlayarak başladı.

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        Anadolu'nun giriş kapısında, asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olan ata şehri Ahlat'ta katılımcılarla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "Sizlerin şahsında Güroymak'tan Adilcevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde, 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum." diye konuştu.

        Erdoğan, bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfını canıgönülden tebrik ettiğini, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları, belediyeleri, vakıf ve dernekleri ayrı ayrı kutladığını söyledi.

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        Kendilerini hüsnükabulle karşılayan Ahlat ve Bitlis halkına teşekkür eden Erdoğan, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

        Yarın Türk tarihinin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin, Ahlat, saadete, selamete ermişlerin, yani saitlerin, selimlerin Ahlat, İ'la-yı Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun, hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır."

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        Erdoğan, Ahlat'ın her haliyle şüheda ocağı, gaziler otağı, milletin kimlik vesikası ve tarihin iftihar sayfası olduğunu kaydederek, "Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü, Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darülislam haline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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