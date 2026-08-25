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        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu:

        Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu:

        Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, "Bu topraklarda attığımız her adım bize nereden geldiğimizi, hangi değerler üzerinde yükseldiğimizi ve nasıl büyük bir tarihin emanetçileri olduğumuzu hatırlatıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu:

        Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, "Bu topraklarda attığımız her adım bize nereden geldiğimizi, hangi değerler üzerinde yükseldiğimizi ve nasıl büyük bir tarihin emanetçileri olduğumuzu hatırlatıyor." dedi.

        Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yurdun dört bir yanından gelerek kutlamalara katılan misafirleri selamladı.

        Türk tarihinin ve medeniyetinin en kıymetli şehirlerinden biri olan Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Topbaş, "Kubbetü'l-İslam ünvanıyla şereflenmiş Ahlat, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetleri ve eşsiz tarihi mirasıyla Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın hafızasını taşıyan kadim bir medeniyet merkezidir. Bu topraklarda attığımız her adım bize nereden geldiğimizi, hangi değerler üzerinde yükseldiğimizi ve nasıl büyük bir tarihin emanetçileri olduğumuzu hatırlatıyor." diye konuştu.

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        Sultan Alparslan ve ordusunun bu topraklardan Malazgirt'e yürüyüp Anadolu'nun kaderini değiştiren tarihi zafere ulaştığını vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti:

        "Bugün Ahlat'ta ecdadımızın izinde buluşuyor, yarın Malazgirt'te bu büyük zaferin 955. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bizler de Okçular Vakfı olarak Ahlat'tan Malazgirt'e uzanan bu ruhu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ahlat ve Malazgirt'in yeniden milletimizin büyük buluşma noktaları haline gelmesine, bu kadim mirasın yaşatılmasına ve yeni nesillerimize aktarılmasına verdiğiniz güçlü destek ve himayeleriniz için zatıalinize şahsım ve Okçular Vakfımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'yu bizlere vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. 1071 Malazgirt Zaferi'mizin​​​​​​​ 955. yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

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