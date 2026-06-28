Hizan AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi



BİTLİS(AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.



Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, toplantıda yaptığı konuşmada ilçeye yönelik hizmetlerin birlik ve beraberlik anlayışı içinde sürdürüleceğini belirtti.





Şam, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.



Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Bitlis İl Koordinatörü Ramazan Arkan, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı.

