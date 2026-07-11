Köyünde arıcılığa başlayan kadın girişimcinin hedefi üretimi büyütmek

ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Bitlis'in Hizan ilçesindeki köyünde satın aldığı 100 arılı karakovanla arıcılığa başlayan 3 çocuk annesi Sevcan Kızılkaya, kovan sayısını artırarak üretimini büyütmeyi hedefliyor.



Yıllar önce göç ettikleri İstanbul'dan, eşinin işi dolayısıyla memleketi Hizan'ın Çökekyazı köyüne dönen Kızılkaya, çevresinden gelen bazı olumsuz görüşlere rağmen eşinin desteğiyle arıcılığa yöneldi.



İlk etapta 100 arılı karakovan satın alan Kızılkaya, köyün zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarında doğal bal üretimi için çalışmalara başladı.



Zaman zaman ailesinin de yardımını alan 3 çocuk annesi Kızılkaya, her gün arılarının ve kovanlarının bakımı için yaylanın yolunu tutuyor.



Kadınların üretimde daha fazla yer almasını isteyen Kızılkaya, girişimcilik hikayesiyle bölgedeki kadınlara örnek olmayı ve üretimini büyütmeyi hedefliyor.



- "Bir kadın olarak bal üretmenin mutluluğunu yaşıyorum"



Kızılkaya, AA muhabirine, köyde kendine ait bir iş kurmak istediğini, bu amaçla da arıcılığa başladığını söyledi.



Bütün eleştirilere ve ön yargılara rağmen 100 karakovan alarak arıcılığa başladığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:



"Eşim tekstil sektöründe çalışıyor. Ben de bir şeyler yapmak istiyordum. Eşime büyükbaş hayvancılık yapmayı ya da köyde bir bakkal açmayı önerdim ancak kabul etmedi. Sürekli evde çocuklarla ilgilendiğim için bunları tek başıma yapamayacağımı düşünüyordu. Arıcılık fikrini söylediğinde ise hayırlısı dedim ve başladım. Bütün eleştirilere açığım. 'Kadınlar bir şey yapamaz, bir yere gidemez' diyenlere rağmen pes etmedim. 100 karakovanla başladım. Gelecek yıl kovan sayısını 200-300'e çıkarmayı hedefliyorum."



Çökekyazı köyünün bal üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Köyümüzün doğal kaynaklarından yararlanmak istediğim için arıcılığa başladım. Bu riski aldık ve artık severek yapıyoruz. Yüksek rakımlı yaylalarda bir kadın olarak bal üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm kadınların üretime ve bu sektöre katılmasını istiyorum." dedi.



Eşine destek veren Erdal Kızılkaya ise "Hedefimiz kovan sayısını 300'e çıkarmak. İlerleyen dönemde Avrupa'ya bal ihracatı konusunda da ciddi düşüncelerimiz var. Tüm Hizan halkını bu konuda teşvik ediyoruz. Eşimin başaracağına inanıyorum ve güveniyorum. Üretimimiz devam ediyor." diye konuştu.



- "Kadınların eli değdiğinde güzel sonuçlar ortaya çıkıyor"



Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci de "Bu bölgelerde geven ve kekik yoğun olarak bulunuyor. Kızılkaya da buralarda doğal bal üretimi yapacak. Kovanları 2500 rakımlı yaylalara çıkaracaklar. Kadınların eli değdiğinde güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İnşallah gelecek yıl bu kardeşlerimiz balın yanı sıra arı sütü ve propolis gibi yan ürünleri de üretecek. Kadınların bu işe daha yatkın olduğunu düşünüyoruz. Hem verim artıyor hem de yeni gelir kaynakları oluşuyor. Kadınları arıcılığa teşvik etmek için toplantılar yapacağız." ifadelerini kullandı.

