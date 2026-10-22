Tatvan'da şehitler anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuvaya 6 takım katıldı.
Turnuvanın ilk karşılaşması Tatvan Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü takımları arasında oynandı.
Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in de kaymakamlık takımı formasıyla sahaya çıktığı karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.
Kaymakam Demirer, turnuvanın şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Sporun birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Demirer, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti.
Turnuva gelecek hafta çarşamba günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
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