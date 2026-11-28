Bolu Yedigöller bölgesinde kayıp olan çocukların bulunmasının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz çok heyecanlıyız ve duygularımızı yaşıyoruz, onlar bizim evlatlarımız. Onları bulmanın kendi evladımızı bulmaktan hiçbir farkı yok. Onların korkma hali bizi daha çok korkuttu. "Bulundu" haberi geldiğinde birbirimize sarıldık. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunmasının ardından yaşadığı mutluluğu anlattı. Bakan Göktaş, "Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların o durumda neler hissede bileceklerini bizlerde derinden hissettik. Bir annenin ve babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil, onların endişe dolu dakikalarını bizde burada yaşadık. Onların bulunması bizleri duygulandırdı hem de mutluluk verdi. Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Bataklığa saplanmışlar ve hepsi biraz çabalamış, aracı itmeye çalışmışlar ve ayakkabıları çamur içerisindeydi ve çorapları ıslanmasın diye de ayaklarına poşet bağlamışlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı, çocukların bir azmi var. Ayrıca bakım personelimiz çok tecrübeli özellikle akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler görünme durumuna karşı. Etrafa bakınmışlar ama çok hızlı karanlık çökünce biraz endişeli bir süreç olmuş ama ‘devletimiz bizi arıyordur' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. Çok korkmuşlar ve bizde onlar kadar korktuk. Kocaeli Valiliği'nden haber alındıktan sonra devletin tüm kurumlarıyla ivedi bir şekilde intikal edilmiştir. Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk" dedi.

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"Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Araç geri dönüş yolundan ziyade daha hızlı dönmek için başka bir yol kullanmış ve o yolda çamura saplanmış ve zorluk yaşamışlar. Buradan giden arkadaşlarımız Yığılca yolunda izleri takip ederek buldular. Biz her türlü ihtimali düşündük ve birkaç ihbar gelince biz umutlandık. Devletimiz var olsun izleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada devlet korumasında olan çocukların kurtarılması ayrı bir sorumluluktu. Biz çok heyecanlıyız ve duygularımızı yaşıyoruz onlar bizim evlatlarımız. Onları bulmanın kendi evladımızı bulmaktan hiş bir farkı yok. Onların korkma hali bizi daha çok korkuttu. "Bulundu" haberi geldiğinde birbirimize sarıldık. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk" diye konuştu.