KOCAELİ’den geziye geldikleri Bolu’da Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen ve sonrasında sağlıklı şekilde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan minibüse ilk ulaşıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çamura saplanan minibüsün bulunduğu ve çocukların kurtarıldığı anlar yer aldı.

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