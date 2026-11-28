Geziye geldikleri Bolu'da kaybolan 10 çocuk ile 3 personele ulaşıldı (6)
KÖROĞLU ARAMA KURTARMA DERNEĞİ BAŞKANI: KORKU HAKİMDİ HEPSİNDE
Çamura saplanan minibüsün yanına ilk ulaşanlardan biri olan Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, “Bu yolu takip ederken ileride yolun zor bir noktasında araçları kalmış ve o şekilde araç içerisinde beklerken sağ salim bulundular. Kendileri de gayet iyiydiler. Herhangi bir sağlık problemleri yoktu. Araç içerisinde oldukları için de hipotermi problemi falan da yoktu. Ama sonuç itibarıyla korkmuşlar. Yani bir korku hakimdi hepsinde" diye konuştu.
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