Geziye geldikleri Bolu'da kaybolan 10 çocuk ile 3 personele ulaşıldı (4)
Giriş: 28.11.2026 - 04:13 Güncelleme:
ÇAMURA SAPLANAN MİNİBÜSÜN FOTOĞRAFI
Kocaeli'den geziye geldikleri Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı bölge görüntülendi.
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