BAKAN ÇİFTÇİ: 55 EKİP VE 204 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sağlıklı şekilde bulunan çocuklar ve personelle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi açıklamasında, “Geçmiş olsun. Çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Kocaeli'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk sitesinde kalan, 14 ile 17 yaşları arasındaki 10 çocuğumuz, 2 personel ve 1 şoförle birlikte Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye çıkıyor. Ancak saat 19.00 sıralarında aracın GPS bağlantısı kesiliyor. Durum Kocaeli 112 ekiplerine bildiriliyor. Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından da Bolu'ya bilgi veriliyor. Gerekli ekiplerimiz seferber ediliyor. 55 ekip ve 204 personelle arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Olayın duyulmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Bolu'ya intikal etti. Ben de İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken Kocaeli Valimizle görüşerek olayı yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. O da tüm aşamaları ve detaylarıyla süreci takip etti. Hamdolsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplandığı ve bu nedenle telefonların çekmemesi sonucu kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldı. Yanlarında bulunan koruyucu refakatçi abla ve şoförün telefonları vardı. Ancak ormanlık alanda telefonların çekmemesi nedeniyle geçici bir iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Daha sonra ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi” dedi.

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İHALAR VE BAYRAKTAR AKINCI ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Çiftçi, çocukların ve personelin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte AFAD'a ait 2 İHA, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ve dronlar da arama çalışmalarına katıldı. Bayraktar Akıncı da bu konuda destek verdi. El birliğiyle, şükürler olsun ki çocuklarımıza sağ salim ulaşıldı. Herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Dolayısıyla şu an itibarıyla Sayın Bakanımızla birlikte çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ne uğurlayacağız. Tekrardan hem çocuklarımıza hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza hem de milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

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'ORMAN YOLUNDA BATAKLIĞA SAPLANMIŞLAR'

Aracın, kaybolduğu ve orman yolunda çamura saplandığını belirten Bakan Çiftçi, “Orman yolunda bataklığa saplanmışlar. Orman yolu, yağan yağmurlar nedeniyle çamurlu bir alana dönüşmüş. Telefonlar da çekmediği için herhangi bir yere ulaşma ve haber verme imkânları olmamış. Kendi imkânlarıyla araçtan kurtulmaya çalışmışlar ancak ormanlık yolda kaybolmuşlar. Bölgeye gönderilen mobil baz istasyonlarının ulaşmasının ardından sinyal güçlenince telefonla iletişim kurma imkânı sağlanmış” ifadelerini kullandı.