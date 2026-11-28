Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da kayıp 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin sağ salim bulunduğunu açıklayarak, "Bizim en büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal bir sağlık kontrolünden geçireceğiz. İlgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, saatlerdir devam eden arama kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlandığını bildirdi. Çocukların ve görevli personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Göktaş, aracın Yığılca'da bataklığa saplandığını söyledi.

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Arama çalışmalarının 178 personel ve 48 araçla yürütüldüğünü aktaran Göktaş, "178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada arama kurtarma operasyonu yoğun şekilde yürütülmekteydi. Çok şükür az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi elhamdülillah, hepimize geçmiş olsun. Bu sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığımız, Valiliklerimiz, valilerimiz, AFAD'ımız, jandarmamız, askerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz'e gönülden teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Bolulu vatandaşlarımıza, bu sürece katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Bizim en büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal bir sağlık kontrolünden geçireceğiz. İlgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu süreci çok yakından takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.