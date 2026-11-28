Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama çalışmalarının başlatıldığı Bolu'ya geldi.

İl Jandarma Komutanlığına gelen Bakan Göktaş, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hakkında Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız tarafından bilgilendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtilmiş, araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirilmişti.