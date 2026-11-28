Bakan Göktaş, arama çalışmaları için Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 1417 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da kayıp yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına giriş yaptı.
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