Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 1417 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da kayıp yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına giriş yaptı.