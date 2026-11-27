Bolu'da traktörden düşen bir kişi ağır yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek aracın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek aracın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, MudurnuTaşkesti kara yolu Kovucak köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C. idaresindeki traktör, Taşkesti’ye odun götürdüğü sırada köprü üzerindeki kasiste sarsıldı. Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan H.M., yola düştü. Hareket halindeki traktörün altında kalan H.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle MudurnuAkyazı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Traktörün olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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