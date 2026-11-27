Bolu'da yürüyen merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Bolu'da Yukarı Çarşı'ya gitmek isterken yürüyen merdivenden düşen 84 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
Bolu'da Yukarı Çarşı'ya gitmek isterken yürüyen merdivenden düşen 84 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ankara'dan Bolu'ya kızının yanına gelen Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene bindi. Bu sırada dengesini kaybeden 84 yaşındaki kadın, düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yürüyen merdiven durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hatice İman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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