3 metrelik sulama havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Başkan'a ait bahçede bulunan ve yazlık sebzelerin sulanmasında kullanılan su havuzundan köpek sesi geldi. Sesleri duyan İsmail Başkan, havuzun yanına gittiğinde bir köpeğin yaklaşık 3 metre derinliğindeki havuza düştüğünü fark etti. Köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Başkan, uzun uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, havuzdaki köpeği ip yardımıyla dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, serbest bırakılmasının ardından karanlıkta gözden kayboldu.
Olayda köpeğin herhangi bir zarar görmemesi ise sevindirdi.
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