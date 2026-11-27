BOLU’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından milli takımların kamp çalışmaları ve antrenmanları için yaptırılan 156 yatak kapasiteli Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi binasında, her köşeye özel olarak hazırlanan kafesler içerisindeki farklı türden hayvanlar dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, tesiste 13 farklı hayvanın bulunduğunu belirterek, “Sporcularımız buraya geldiği zaman hem bir botanik bahçesi görmüş olsunlar hem de yuvalarında gibi hissetmeleri için doğal ortamında 13 çeşit hayvanımız var. Bu sayı 15'in üzerine çıkacak. Veteriner klinik destekleri alınan, bakımları yapılan hayvanlarımızla beraber böyle iç içe dost ortamında, arkadaş ortamında çok güzel psikolojik olarak kendilerine iyi gelen, iyi hissettiren bir ortam sunmaya çalıştık” dedi.

REKLAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karaçayır Mahallesi'nde spor komplekslerinin bulunduğu alana 2024 yılında inşa edilen Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi, bünyesinde barındırdığı mini botanik parkı ve farklı hayvan türleriyle sporcuların ilgisini çekiyor. Tesis içerisinde papağanlar, kendileri için hazırlanan özel alanlardaki yuvalarında yaşıyor. Bu kuşlar, bina içerisinde özgürce uçabiliyor. Hint bülbülü, ispinoz, gökkuşağı ispinozu, kanarya ve muhabbet kuşlarının ise özel olarak hazırlanan geniş kafeslerde, kurum çalışanları ve veterinerlerin desteğiyle bakımları yapılıyor. Tesisin bahçesinde köpek, tavşan, horoz ve güvercinler bulunuyor. Sporcular, çevresi kapalı bahçede köpeklerle oynayarak stres atarken tesisin içerisinde kuş sesleri eşliğinde konaklıyor. Tesisin içerisinde ayrıca Bolu'da yetişerek olimpiyatlara katılan milli sporcuların fotoğraflarının yer aldığı 'Olimpiyat Sokağı' bulunuyor. Mini botanik bahçesinin de yer aldığı tesiste sporcular, bu alandaki oturma alanlarında dinlenip piyano çalabiliyor.

REKLAM

‘YUVA, EV ORTAMI SUNALIM DEDİK’

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, milli sporcuların ve Türkiye'nin en iyi sporcularının 156 yatak kapasiteli Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde kampa girdiklerini belirterek, “Sporcularımız tesisimize geldikleri andan itibaren hem antrenmanlarını yapıyor hem de konaklama ve beslenme desteği alıyor. Sporcularımızın kendilerini çok iyi hissetmeleri ve psikolojik olarak onlara iyi gelecek bütün detayları çalışma arkadaşlarımızla beraber oturduk, konuştuk, tartıştık. Nihayetinde arkadaşlarımıza yuva, ev ortamı sunalım dedik. Sporcularımız buraya geldiği zaman hem bir botanik bahçesi görmüş olsunlar, hem de kendilerini yuvalarında gibi hissetsinler diye doğal ortamlarında 13 çeşit hayvanımız var. Bu sayı 15'in üzerine çıkacak. Veteriner kliniklerinden destek alınan ve bakımları yapılan hayvanlarımızla iç içe, dost ve arkadaş ortamında, psikolojik olarak kendilerine iyi gelen, onları iyi hissettiren bir ortam sunmaya çalıştık. Sporcularımız hayvanlarla birebir ilgileniyor. Hayvanlarımızı seviyor, onlarla ilgileniyorlar. Personelimiz de bakımlarını yapıyor” diye konuştu.

REKLAM

‘HER SABAH SPORCULARIMIZ, KUŞLARIMIZIN ÖTÜŞLERİYLE UYANIYOR’

Güler, sporcuların tesiste teknik antrenmanlar ve kampların yanı sıra psikolojik olarak kendilerine iyi gelecek unsurları da tasarlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Aslında bu konsept her yerde yoktur. Bolu'muza özel bir konsept. Burada kamp yapan milli takımlarımız, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve sporcularımız son derece memnun kalıp teşekkür ediyorlar. Bizim maksadımız, kamu çatısı altında biraz daha yuva ortamı sunarak onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak. Sadece hedeflerine odaklanmaları için biraz daha psikolojik destek ve bu avantajı, bu artı sunumu sporcularımıza, teknik heyetlerimize ve milli takımlarımıza sağlıyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Bu, Bolu'muz, milli takımlarımız ve milli sporcularımız için çok değerli bir şey. Burada 13 çeşit hayvanımızın her türlü bakımı yapılıyor ve veteriner desteği de alınıyor. Bu hayvanlarımızın kendi doğal ortamlarındaki atmosferi yaşayabilecekleri nitelikte imkanlar sunuyoruz. Veteriner bakımlarıyla birlikte beslenme konusunda da profesyonel destek alarak onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Kendi personelimizin yanı sıra dışarıdan aldığımız teknik destekle ve sporcularımızın da hayvanlarla ilgilenmesiyle çok güzel bir yuva ortamı oluştuğunu düşünüyoruz. Umarım sunulan bu hizmetler, nice şampiyonların yetişmesine vesile olacak psikolojik bir altyapı ve destek olur. Aziz devletimizin imkanlarını tesisimizde bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Her sabah sporcularımız, çeşit çeşit kuşlarımızın senfoni orkestrasını andıran ötüşleriyle uyanıyor. Bu onlara çok iyi geliyor. Koridorlarda ve odalarda, her yerde muhabbet kuşlarının, Hint bülbüllerinin ve kanaryaların seslerini duyuyorlar. Doğal ortamda bu sesleri duydukları için çok kaliteli bir uyku ve uyanma süreci geçiriyorlar. Bu da onlar için büyük mutluluk oluyor. Güne zinde ve güzel bir psikolojiyle başlıyorlar. Dolayısıyla antrenmanlarına veya eğitimlerine hazırlanırken kendilerini daha iyi hissediyorlar.”