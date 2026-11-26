Bolu’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, kendi kendine hareket ederek tabelaya çarptıktan sonra karşı şeride geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 8 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi Şehit İhsanbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü, 14 ACE 179 plakalı minibüsünü park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüs, sürücüsünün araçta bulunmadığı sırada ilerledi. Minibüsün hareket ettiğini fark eden vatandaşlar, aracı durdurmak için müdahalede bulundu. Ancak kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, önce bir tabelaya çarptı ardından karşı şeride geçerek durabildi. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 8 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.